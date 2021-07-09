Минздрав рассказал, как получить медотвод от вакцинации
Временный медотвод от вакцинации против коронавируса можно получить у врача в случаях ОРВИ и обострения хронических заболеваний, рассказала «Аргументам и фактам» главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.
Если человек перенес ОРВИ с температурой или у него было обострение хронического заболевания, то прививку не рекомендуется делать в течение 2-4 недель после выздоровления.
Проходить вакцинацию нельзя и при тяжелой аллергической реакции, приеме противопоказанных препаратов и лечении, воздействующем на иммунитет. Привиться при инфекции ЖКТ можно после нормализации температуры, пишет URA.RU.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+24 818 / сут.
Умерли
141 тыс.+734 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+21 336 / сут.
- Электричка со школьниками упала в реку в Австрии
- В Подмосковье задержали готовящего теракт боевика ИГ
- Попова рассказала, откуда россияне привозят штамм «дельта»
- Башкирия по просьбе бизнеса перенесла ужесточение COVID-мер
- Минздрав рассказал, как получить медотвод от вакцинации
- Талибы заявили, что гарантируют соблюдение не противоречащих исламу прав женщин
- 12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
- Талибы заявили, что не допустят ИГ в Афганистан
- В Крыму прошли учения с участием ракетно-пушечных комплексов
- Третью вспышку птичьего гриппа за 10 дней зафиксировали в Тюменской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru