Минздрав рассказал, как получить медотвод от вакцинации

Если человек перенес ОРВИ с температурой или у него было обострение хронического заболевания, то прививку не рекомендуется делать в течение 2-4 недель после выздоровления.

Проходить вакцинацию нельзя и при тяжелой аллергической реакции, приеме противопоказанных препаратов и лечении, воздействующем на иммунитет. Привиться при инфекции ЖКТ можно после нормализации температуры, пишет URA.RU.

