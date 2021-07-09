Минздрав рассказал, как получить медотвод от вакцинации

Временный медотвод от вакцинации против коронавируса можно получить у врача в случаях ОРВИ и обострения хронических заболеваний, рассказала «Аргументам и фактам» главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

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Если человек перенес ОРВИ с температурой или у него было обострение хронического заболевания, то прививку не рекомендуется делать в течение 2-4 недель после выздоровления.

Проходить вакцинацию нельзя и при тяжелой аллергической реакции, приеме противопоказанных препаратов и лечении, воздействующем на иммунитет. Привиться при инфекции ЖКТ можно после нормализации температуры, пишет URA.RU.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:МинздравРоссияВакцинаВакцинация
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