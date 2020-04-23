В Москве начнут штрафовать за нарушение соцдистанции в транспорте
Контролеры в Москве совместно с полицией начали проводить рейды в общественном транспорте для выявлению нарушений по соблюдению социальной дистанции. За нахождение друг от друга ближе полутора метров может грозить штраф до 5 тысяч рублей, информирует ТАСС со ссылкой на государственное казённое учреждение «Организатор перевозок».
Необходимость соблюдения социальной дистанции в общественном транспорте обозначена в указе мэра Сергея Собянина по мерам противодействия распространению коронавируса в столице. Проверки будут проводиться как в наземном общественном транспорте, так и в метро.
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