МЧС предупредило о снегопаде в Москве в ночь на 25 декабря
Снегопад ожидается в Москве в ночь на субботу, 25 декабря, автомобилистов призвали быть осторожнее на дорогах города. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.
«С 23:00 24 декабря с сохранением до 11:00 25 декабря по Москве ожидается снег, местами сильный», — говорится в сообщении.
Местами в столице ожидается метель с порывами ветра до 17 м/с и гололедица. Спасатели предупреждают о снежных заносах на дорогах и советуют автомобилистам снижать скорость движения, увеличивать дистанцию от впереди идущего транспорта и избегать резких маневров на дороге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru