МЧС предупредило о снегопаде в Москве в ночь на 25 декабря

«С 23:00 24 декабря с сохранением до 11:00 25 декабря по Москве ожидается снег, местами сильный», — говорится в сообщении.

Местами в столице ожидается метель с порывами ветра до 17 м/с и гололедица. Спасатели предупреждают о снежных заносах на дорогах и советуют автомобилистам снижать скорость движения, увеличивать дистанцию от впереди идущего транспорта и избегать резких маневров на дороге.

