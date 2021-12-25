МЧС предупредило о снегопаде в Москве в ночь на 25 декабря

Снегопад ожидается в Москве в ночь на субботу, 25 декабря, автомобилистов призвали быть осторожнее на дорогах города. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

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«С 23:00 24 декабря с сохранением до 11:00 25 декабря по Москве ожидается снег, местами сильный», — говорится в сообщении.

Местами в столице ожидается метель с порывами ветра до 17 м/с и гололедица. Спасатели предупреждают о снежных заносах на дорогах и советуют автомобилистам снижать скорость движения, увеличивать дистанцию от впереди идущего транспорта и избегать резких маневров на дороге.

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ТЕГИ:СнегопадПогодаМЧСМосква
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