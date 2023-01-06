Жителей Москвы предупредили о морозах в субботу

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в ночь на 7 января в Москве ожидается до минус 25 градусов, сообщает РИА Новости.

Вильфанд предупредил об аномальном похолодании на европейской части России

По его словам, днём в субботу погода существенно не изменится и останется морозной.

«Мы ожидаем в дневные часы минус 18-20 градусов в столице и от минус 17 до минус 22 градусов по Московской области. Ветер сохранится северо-западный, слабый 1-6 метров в секунду», - указал синоптик.

Синенков также добавил, что атмосферное давление будет примерно на 10 мм выше нормы и составит 758 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в рождественскую ночь в Москве ожидается резкое похолодание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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