Жителей Москвы предупредили о морозах в субботу
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в ночь на 7 января в Москве ожидается до минус 25 градусов, сообщает РИА Новости.
По его словам, днём в субботу погода существенно не изменится и останется морозной.
«Мы ожидаем в дневные часы минус 18-20 градусов в столице и от минус 17 до минус 22 градусов по Московской области. Ветер сохранится северо-западный, слабый 1-6 метров в секунду», - указал синоптик.
Синенков также добавил, что атмосферное давление будет примерно на 10 мм выше нормы и составит 758 мм ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в рождественскую ночь в Москве ожидается резкое похолодание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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