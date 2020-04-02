В Москве снизился индекс самоизоляции

Индекс самоизоляции в столице упал до 3,3. Однако, несмотря на это, большая часть москвичей, по-прежнему, остается дома. Об этом говорит статистика индекса самоизоляции «Яндекса», представленная в четверг, 2 апреля. Эксперты подчёркивают, что самые низкие значения уровня самоизоляции среди ближайших к Москве городов фиксируются в Котельниках (2,7), Видном и Реутове (по 2,8).

Напомним, шкала уровня городской активности измеряется в значениях от 0 до 5, где наименьший показатель означает, что на улице много людей, а наибольший ― «все сидят дома». Как отмечает телеканал 360, компания «Яндекс» начала исследовать уровень самоизоляции россиян с 28 марта. Для его расчета используются данные о том, как жители городов пользуются приложениями. Индекс растет, если граждане меньше используют приложения «Навигатор» или «Метро» и чаще включают «Дзен», «Яндекс.Эфир» и «КиноПоиск».