В Москве скончались 74 пациента с COVID-19

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 7933 человек.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 22 778 новых случая коронавируса, из них 6 360 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,9 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ. Ura.ru передает, что компания "ГемаКор" проводит в России эксперимент по снижению уровня смертности от COVID-19 в течение 2,5 месяцев.