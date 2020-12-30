В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом

Общее число жертв пандемии коронавируса в столице составило 11 209. Накануне сообщалось о 72 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 25 513 новых случаев коронавируса, из них 5 105 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 3,1 млн.



В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

