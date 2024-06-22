В Дагестане у подростка остановилось сердце во время ЕГЭ

У школьника остановилось сердце во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Дербенте, сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

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По его словам, подростка спас врач-нефролог Магомед-Мухтар Исмаилов, который находился в образовательном учреждении.

Врач мгновенно оказал подростку первую помощь до приезда скорой. Прибывшие на место медики госпитализировали юношу.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что полный отказ от ЕГЭ потребует времени, поскольку такие изменения нарушат работу действующей системы.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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