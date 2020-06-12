В Москве прошли похороны писателя Анатолия Трушкина
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин, не перенесший коронавируса, похоронен на Митинском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на друга семьи Луку Затравкина.
«Анатолия похоронили на Митинском кладбище», - рассказал собеседник агентства.
Трушкин, скончавшийся на 79 году жизни, писал для юмористов Ефима Шифрина, Михаила Евдокимова, Владимира Винокура, Яна Арлазарова и других. Являлся членом союза юмористов России, дважды удостаивался премии «Золотой теленок» «Литературной Газеты» («Клуба 12 стульев»).
Ранее в мае от коронавируса на 76 году жизни скончалась детская поэтесса, прозаик Инна Гамазкова, сообщала НСН.
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