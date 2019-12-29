В Москве прощаются Галиной Волчек

29 декабря 201910:35

Прощание с художественным руководителем театра «Современник», режиссером и актрисой Галиной Волчек началось утром, в здании театра, сообщает РИА Новости.

В холле театра установлен портрет Волчек. Коллеги, ученики, поклонники несут цветы в память о ее таланте.

На сцене «Современника» установлен гроб с телом Галины Волчек, рядом с которым – ее родные и близкие. Церемония прощания проходит под тихую музыку и сменяющиеся на экране сцены фотографии режиссера.

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Прощание продлится до 12:30 (мск). Местом захоронения Волчек станет Новодевичье кладбище.

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в четверг, 26 декабря, из-за осложнений после воспаления легких в возрасте 86 лет.

Напоминаем, Чистопрудный бульвар в Москве будет перекрыт в воскресенье, 29 декабря в связи с похоронами Галины Волчек. Будет закрыта проезжая часть внешней стороны Чистопрудного бульвара от улицы Покровка до Мясницкой в течение 8 часов (с 6 утра до 14 дня).

Ранее первый зампредседателя Союза театральных деятелей России Евгений Стеблов рассказал НСН, какие перемены ожидают «Современник» после смерти Волчек.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пятаков
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