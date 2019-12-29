В Москве прощаются Галиной Волчек

Прощание с художественным руководителем театра «Современник», режиссером и актрисой Галиной Волчек началось утром, в здании театра, сообщает РИА Новости.

В холле театра установлен портрет Волчек. Коллеги, ученики, поклонники несут цветы в память о ее таланте.

На сцене «Современника» установлен гроб с телом Галины Волчек, рядом с которым – ее родные и близкие. Церемония прощания проходит под тихую музыку и сменяющиеся на экране сцены фотографии режиссера.