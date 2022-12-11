В Москве объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за опасной погоды на фоне сильного мокрого снега и ледяного дождя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Уточняется, что оно начнет действовать с 15:00 11 декабря до 9:00 12 декабря.
Также прогнозируются гололедица и гололед, передает агентство.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал 12 декабря в Москве тропический дождь, сообщает РИА Новости. По его словам, выпадет от 23 до 33 миллиметров осадков, что составляет 40-60% от месячной нормы декабря.
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