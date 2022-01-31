В Москве началась вакцинация подростков от COVID-19
Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавирусной инфекции стартовала в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал социального комплекса столицы.
Прививку препаратом «Спутник-М» можно сделать бесплатно и на добровольной основе, сообщает РИА ФАН. Вакцинация доступна в 13 пунктах, открытых на базе детских поликлиник Москвы, пишет RT.
Вакцина для подростков состоит из двух компонентов, которые следует вводить с интервалом в 21 день. Отмечается, что записаться необходимо лишь на первую прививку, запись на вакцинацию вторым компонентом произведут автоматически.
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