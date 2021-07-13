В Москве мигранты устроили массовую драку
Сотрудники правоохранительных органов Москвы пресекли массовую драку, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД России.
Конфликт произошел около станции метро «Кузьминки». На место были отправлены полицейские и сотрудники Росгвардии.
Несколько человек доставили в отделы полиции. В потасовке участвовали более 50 человек, сообщает ТАСС. Большая часть из них — приезжие из сопредельных стран.
Предположительно, речь идет о трудовых мигрантах из Узбекистана и Киргизии, передает «Интерфакс».
Напомним, граждан иностранных государств обяжут при въезде в Россию подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания и осуществления трудовой деятельности в стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru