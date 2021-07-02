В Калининградской области мигрантам запретят работать таксистами, пекарями и учителями
Иностранным гражданам, работающим по патентам в Калининградской области, запретят работать в ряде сфер. Соответствующий указ подписал губернатор региона Антон Алиханов, документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
В частности, мигрантов запрещено привлекать к производству хлеба и кондитерских изделий, детского питания, диетических продуктов.
Также иностранным гражданам запретят работать таксистами: как официально, так и по найму. Мигранты не смогут водить также городские и пригородные автобусы.
Кроме того, приезжих отстраняют от работы в сфере трудоустройства и образования.
Запрет вступит в силу через 90 дней после опубликования и будет действовать в течение одного года.
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