В Калининградской области мигрантам запретят работать таксистами, пекарями и учителями

Иностранным гражданам, работающим по патентам в Калининградской области, запретят работать в ряде сфер. Соответствующий указ подписал губернатор региона Антон Алиханов, документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В частности, мигрантов запрещено привлекать к производству хлеба и кондитерских изделий, детского питания, диетических продуктов.

Также иностранным гражданам запретят работать таксистами: как официально, так и по найму. Мигранты не смогут водить также городские и пригородные автобусы.

Кроме того, приезжих отстраняют от работы в сфере трудоустройства и образования.

Запрет вступит в силу через 90 дней после опубликования и будет действовать в течение одного года.



