СМИ: В Москве массово отстраняют непривитых работников метро и Мосгортранса
Администрация метрополитена Москвы и Государственное унитарное предприятия «Мосгортранс» начали отстранять непривитых от коронавируса сотрудников от работы без оплаты пропущенных дней. Об этом заявил на круглом столе в Госдуме председатель Межрегионального профессионального союза работников общественного транспорта Юрий Дашков.
Профсоюз при поддержке КПРФ намерен подать подаст коллективные иски по этому факту к данным работодателям, сообщают «Открытые медиа». По словам Дашкова, в частности, сотрудников столичной подземки и вожатых трамваев заставили подписать обязательство о вакцинации в приложений к трудовому договору. Тех, кто отказался это делать, уже отстранили от работы.
Как утверждает глава профсоюза, увольнения носят уже массовый характер. На практике Департамент транспорта Москвы намерен заставить привиться 100% сотрудников, хотя в указе мэра обозначена цифра 60%.
По словам Юрия Дашкова, транспортники уже заговорили о немерении провести протестную забастовку. Информацию о том, что сотрудники метро жалуются на отстранение от работы, подтвердил и председатель независимого профсоюза «Московского метрополитена» Николай Гостев.
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