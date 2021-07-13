СМИ: В Москве массово отстраняют непривитых работников метро и Мосгортранса

Администрация метрополитена Москвы и Государственное унитарное предприятия «Мосгортранс» начали отстранять непривитых от коронавируса сотрудников от работы без оплаты пропущенных дней. Об этом заявил на круглом столе в Госдуме председатель Межрегионального профессионального союза работников общественного транспорта Юрий Дашков.

Профсоюз при поддержке КПРФ намерен подать подаст коллективные иски по этому факту к данным работодателям, сообщают «Открытые медиа». По словам Дашкова, в частности, сотрудников столичной подземки и вожатых трамваев заставили подписать обязательство о вакцинации в приложений к трудовому договору. Тех, кто отказался это делать, уже отстранили от работы.