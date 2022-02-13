В Москве и области продлен «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве и Московской области, сказано на сайте Гидрометцентра.

Синоптики обещают москвичам погоду как 8 Марта

Он будет действовать до понедельника 14 февраля из-за гололедицы. Предупреждение распространено до 12:00 понедельника.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр вводит «желтый» уровень погодной опасности до вечера 13 февраля.

Напомним, весенняя погода ожидается в понедельник, 14 февраля, на всей европейской территории России.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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