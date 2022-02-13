В Москве и области продлен «желтый» уровень погодной опасности
13 февраля 202201:21
«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве и Московской области, сказано на сайте Гидрометцентра.
Он будет действовать до понедельника 14 февраля из-за гололедицы. Предупреждение распространено до 12:00 понедельника.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр вводит «желтый» уровень погодной опасности до вечера 13 февраля.
Напомним, весенняя погода ожидается в понедельник, 14 февраля, на всей европейской территории России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru