В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за метели

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за метели и обледенения. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Синоптики пообещали обильные снегопады в Москве

По данным учреждения, погода в Московском регионе «потенциально опасна». Предупреждение действует с 21:00 субботы до 11 часов воскресенья, 12 февраля.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что в выходные Москву ожидает умеренный снегопад. По словам синоптика, в столичном регионе выпадет не менее пяти сантиметров снега.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПогодаГидрометцентр РоссииМетельМосковская ОбластьМосква
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