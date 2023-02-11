В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за метели
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за метели и обледенения. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
По данным учреждения, погода в Московском регионе «потенциально опасна». Предупреждение действует с 21:00 субботы до 11 часов воскресенья, 12 февраля.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что в выходные Москву ожидает умеренный снегопад. По словам синоптика, в столичном регионе выпадет не менее пяти сантиметров снега.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 392 / сут.
Умерли
395 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+7 503 / сут.
- В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за метели
- Президент Бразилии заявил о желании Байдена завершить конфликт на Украине
- Российский посол предостерег США от возобновления программ ССО на Украине
- СМИ: Пострадавшие от землетрясения в Турции и Сирии остались без датского госпиталя
- Посол России допустила, что Путин посетит Индонезию в 2023 году
- Число погибших после землетрясения в Турции превысило 20 тысяч
- Антонов заявил о срыве планов западных стран нанести России стратегическое поражение
- Вучич допустил усиление интенсивности боевых действий на Украине
- Один человек погиб в результате обстрела в Мелитополе
- Вучич не исключил проведения досрочных выборов в Сербии до конца года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru