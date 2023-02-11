В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за метели

По данным учреждения, погода в Московском регионе «потенциально опасна». Предупреждение действует с 21:00 субботы до 11 часов воскресенья, 12 февраля.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что в выходные Москву ожидает умеренный снегопад. По словам синоптика, в столичном регионе выпадет не менее пяти сантиметров снега.

