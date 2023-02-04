В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
По данным прогностической карты на сайте учреждения, погода в столичном регионе «потенциально опасна». Предупреждение о желтом уровне погодной опасности будет действовать до 9:00 воскресенья.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье. По словам метеоролога, к понедельнику, 6 февраля температура воздуха ночью понизится до минус восьми градусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru