В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В Москве снова зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы

По данным прогностической карты на сайте учреждения, погода в столичном регионе «потенциально опасна». Предупреждение о желтом уровне погодной опасности будет действовать до 9:00 воскресенья.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье. По словам метеоролога, к понедельнику, 6 февраля температура воздуха ночью понизится до минус восьми градусов.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Погода В МосквеГидрометцентр РоссииМосковская ОбластьМосква
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