Площадь у посольства США в Москве назовут в честь ДНР

Москвичи выбрали название для безымянной территории у посольства США на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка, площадь назовут в честь ДНР. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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В мае в Мосгордуме предложили назвать территорию у американского посольства площадью Защитников Донбасса, напоминает «Свободная пресса». В Кремле одобрили инициативу, 30 мая на портале «Активный гражданин» стартовало соответствующее голосование.

В голосовании участвовали 278 684 горожан, 44,69% из них выбрали вариант «Площадь Донецкой Народной Республики». За название «Площадь Защитников Донбасса» проголосовал 31,5%.

Властям столицы предстоит подобрать еще одну площадь или улицу, чтобы присвоить ей название в честь Луганской Народной Республики, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДНРПосольство СШАМосква
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