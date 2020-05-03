В Минздраве выступили за ужесточение ограничений из-за COVID-19

Как сообщает пресс-служба ведомства, рост в статистике новых случаев в последние несколько дней Бойцов связывает с увеличением количества ПЦР-тестов и распространением инфекции в регионах. Однако ориентироваться следует на количество госпитализируемых, считает специалист.

«Насколько мне известно, в Москве их количество меняется незначительно», - отметил он.

В России и, в частности, в Москве в последние сутки зафиксированых рекордный прирост. Это 5948 подтверждённых случаев заражения в столице и 10633 в целом по стране. Общее количество случаев заболевания COVID-19 в России с начала пандемии - 134,6 тысячи.

В конце апреля президент России Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору разработать план поэтапного снятия ограничений после 11 мая. Однако меры могут быть ужесточены, если ситуация ухудшится, сообщили позднее в Роспотребнадзоре.

