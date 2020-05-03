В Минздраве выступили за ужесточение ограничений из-за COVID-19
Карантинные меры в связи с распространением коронавируса в России должны быть жёстче, а степень ответственности за их нарушение — выше, заявил главный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов. В случае реализации негативного сценария развития событий из-за несоблюдения режима самоизоляции в стране может существенно увеличиться смертность, предупредил он.
Как сообщает пресс-служба ведомства, рост в статистике новых случаев в последние несколько дней Бойцов связывает с увеличением количества ПЦР-тестов и распространением инфекции в регионах. Однако ориентироваться следует на количество госпитализируемых, считает специалист.
«Насколько мне известно, в Москве их количество меняется незначительно», - отметил он.
В России и, в частности, в Москве в последние сутки зафиксированых рекордный прирост. Это 5948 подтверждённых случаев заражения в столице и 10633 в целом по стране. Общее количество случаев заболевания COVID-19 в России с начала пандемии - 134,6 тысячи.
В конце апреля президент России Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору разработать план поэтапного снятия ограничений после 11 мая. Однако меры могут быть ужесточены, если ситуация ухудшится, сообщили позднее в Роспотребнадзоре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru