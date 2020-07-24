Российскую вакцину от коронавируса начнут испытывать на людях с 27 июля
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил от Министерства здравоохранения РФ разрешение начать клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Первые добровольцы будут вакцинированы уже 27 июля.
«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля в рамках протокола клинических испытаний», - сообщает ведомство.
Ранее премьер Михаил Мишустин заявлял, что над вакциной в России работают 17 научных организаций, которые создали уже её 26 видов. Он также отметил необходимость подготовки производственных площадок к выпуску вакцины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru