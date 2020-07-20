В Минздраве отреагировали на слухи о доступе элит к вакцине от COVID
Помощник главы Минздрава Александр Кузнецов заявил, что применение вакцины против коронавируса COVID-19 невозможно вне рамок клинических исследований. Так он прокомментировал материал Bloomberg о том, что вакцина якобы была доступна топ-менеджменту компаний и политическим элитам в России уже с апреля.
Кузнецов подчеркнул, что клинические испытания двух форм вакцины всё ещё продолжаются, и в гражданском обороте препарата пока нет, передаёт RT.
Вакцину испытывают НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны. Первую группу добровольцев, которым вводили вакцину, выписали 15 июля, вторую – сегодня, 20 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru