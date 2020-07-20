В Минздраве отреагировали на слухи о доступе элит к вакцине от COVID

Кузнецов подчеркнул, что клинические испытания двух форм вакцины всё ещё продолжаются, и в гражданском обороте препарата пока нет, передаёт RT.

Вакцину испытывают НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны. Первую группу добровольцев, которым вводили вакцину, выписали 15 июля, вторую – сегодня, 20 июля.

