Bloomberg: Российская элита получила доступ к вакцине от COVID ещё в апреле

Предпринимательская и политическая элита России уже в апреле получила доступ к экспериментальной вакцине против коронавируса COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи. Такую информацию распространило агентство Bloomberg.

По его информации, часть элиты не стали прививаться, поскольку безопасность вакцины ещё не была подтверждена. Однако сотни россиян согласились пройти вакцинацию, пишет Ura.ru со ссылкой на материал агентства.

Утверждается, что доступ к вакцине якобы был у химического холдинга «Фосагро» и алюминиевой компании «Русал».

Между тем, об окончании клинических испытаний вакцины против COVID-19, которые проводили НИЦЭМ имени Гамалеи и Минобороны РФ, объявили только 20 июля. Первую группу добровольцев выписали 15 июля, вторую – сегодня. У всех добровольцев выработался иммунный ответ, жалоб на состояние от добровольцев не поступало, передаёт RT.

Производство вакцины ожидается в августе-сентябре.

