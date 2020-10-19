В Минздраве назвали сроки стабилизации ситуации с COVID-19

Стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в России можно ждать примерно через две недели. С таким заявлением выступил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Он подчеркнул, что вводимые меры дают результат с отставанием, пишет РИА Новости.

Напомним, за минувшие сутки в нашей стране выявили 15 982 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Наибольшее количество инфицированных выявлено в Москве – 5376, Санкт-Петербурге – 686 и Подмосковье – 466, подчеркивает Свободная пресса. В общей сложности с начала эпидемии в России зарегистрировано чуть более 1 миллиона 415 тысяч инфицированных.

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Между тем, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Россия приближается к пику по числу новых случаев коронавирусной инфекции, выявляемых за сутки. Как пишет РИА Новости, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что сейчас Россия находится в фазе роста заболеваемости, и, возможно, приближается к её пику.

Эксперт выразила мнение, что отметка в 20 тысяч заражённых в сутки вряд ли будет преодолена. Однако на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение масочного режима и социальной дистанции, а также переохлаждение организма, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияЗаболеваниеКоронавирусМинздрав
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