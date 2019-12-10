Вдова Собчака выразила соболезнования в связи со смертью Лужкова
10 декабря 201913:23
Сенатор Людмила Нарусова в эфире НСН выразила сочувствие в связи с кончиной Юрия Лужкова.
Бывший мэр Москвы ушел из жизни сегодня, 10 декабря, в клинике Мюнхена после операции на сердце. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в его окружении. Бывшему градоначальнику было 83 года.
Член Совета Федерации Людмила Нарусова в эфире НСН выразила свои соболезнования в связи с кончиной экс-мэра Москвы.
«Пусть земля ему будет пухом!», - сказала он.
Ранее в беседе с НСН Владимир Познер не захотел комментировать смерть Юрия Лужкова.
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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко