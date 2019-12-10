Вдова Собчака выразила соболезнования в связи со смертью Лужкова

Бывший мэр Москвы ушел из жизни сегодня, 10 декабря, в клинике Мюнхена после операции на сердце. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в его окружении. Бывшему градоначальнику было 83 года.

Член Совета Федерации Людмила Нарусова в эфире НСН выразила свои соболезнования в связи с кончиной экс-мэра Москвы.

«Пусть земля ему будет пухом!», - сказала он.

Ранее в беседе с НСН Владимир Познер не захотел комментировать смерть Юрия Лужкова.



