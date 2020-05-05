В Минпросвещения надеются на проведение школьных выпускных в 2020 году
В Минпросвещения ответили на вопрос о том, состоятся ли в этом году выпускные в школах в условиях пандемии COVID-19. В эфире телеканала «Россия 24» министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что школьные балы пройдут в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация. При этом министр сделал акцент на том, что каждый регион России будет принимать индивидуальное решение по этому поводу, исходя из реальной эпидобстановки.
Ранее НСН писала, что из-за распространения коронавирусной инфекции учеников девятых классов в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а основной государственный экзамен (ОГЭ) отменить. Как пишут Известия, об этом заявили в Минпросвещения России.
А ранее во вторник, 5 мая, министр просвещения России Сергей Кравцов выразил надежду на то, что школы откроют свои двери для учеников с 1 сентября и они смогут вернуться к занятиям в привычном формате. Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 24». Кравцов подчеркнул, что Минпросвещения никогда не откажется от традиционной школы, и не допустит, чтобы ученики не смогли общаться друг с другом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
155 тыс.+10 102 / сут.
Умерли
1 451+95 / сут.
Выздоровели
19 865+1 770 / сут.
- Лысаков: Новые штрафы могут и не появится в КоАП
- Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов уходит в отставку
- В Госдуме поддержали отмену ОГЭ в этом году
- Экс-советник президента рассказал о «фронтовых 100 граммах» на приёме в День победы
- «До полуночи»: В МЧС предупредили москвичей о ливнях с грозами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru