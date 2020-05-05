В Минпросвещения надеются на проведение школьных выпускных в 2020 году

В Минпросвещения ответили на вопрос о том, состоятся ли в этом году выпускные в школах в условиях пандемии COVID-19. В эфире телеканала «Россия 24» министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что школьные балы пройдут в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация. При этом министр сделал акцент на том, что каждый регион России будет принимать индивидуальное решение по этому поводу, исходя из реальной эпидобстановки.

В Госдуме поддержали отмену ОГЭ в этом году

Ранее НСН писала, что из-за распространения коронавирусной инфекции учеников девятых классов в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а основной государственный экзамен (ОГЭ) отменить. Как пишут Известия, об этом заявили в Минпросвещения России.

А ранее во вторник, 5 мая, министр просвещения России Сергей Кравцов выразил надежду на то, что школы откроют свои двери для учеников с 1 сентября и они смогут вернуться к занятиям в привычном формате. Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 24». Кравцов подчеркнул, что Минпросвещения никогда не откажется от традиционной школы, и не допустит, чтобы ученики не смогли общаться друг с другом.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусВыпускной БалШкола
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры