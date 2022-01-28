В Майкопе Родину-мать поместили на рекламу пива
На улице около одного из кафе Майкопа разместили рекламирующий пиво стенд, сообщает телеканал «360».
На нем изображен монумент Родина-мать с кружкой в руке. Реклама появилась в День снятия блокады Ленинграда. На рекламном щите нарисовали Родину-мать. В руку вместо военной присяги ей вложили бокал.
Жителей города такая реклама возмутила. За это представителям заведения в итоге пришлось извиняться.
Напомним, 27 января президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв блокады Ленинграда. Ранее в Летнем и Михайловском садах Санкт-Петербурга стартовали экскурсии, посвящённые годовщине снятия блокады Ленинграда
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- В Майкопе Родину-мать поместили на рекламу пива
- Зеленский уволил Балана с должности командующего Нацгвардией Украины
- Мать кассирши из Нижнего Новгорода заявила о ее невиновности
- КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
- Минздрав Киргизии рассказал о состоянии раненых на границе с Таджикистаном
- Нуланд: При вторжении РФ на Украину «Северный поток - 2» будет остановлен
- «Ференцварош» проиграл в первом матче под руководством Черчесова
- Электричка насмерть сбила мужчину на станции Удельная в Подмосковье
- На Украине добровольцам доверят противотанковые комплексы
- Пользователи Facebook будут получать уведомление при скриншоте исчезающих сообщений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru