В Майкопе Родину-мать поместили на рекламу пива

На нем изображен монумент Родина-мать с кружкой в руке. Реклама появилась в День снятия блокады Ленинграда. На рекламном щите нарисовали Родину-мать. В руку вместо военной присяги ей вложили бокал.

Жителей города такая реклама возмутила. За это представителям заведения в итоге пришлось извиняться.

Напомним, 27 января президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв блокады Ленинграда. Ранее в Летнем и Михайловском садах Санкт-Петербурга стартовали экскурсии, посвящённые годовщине снятия блокады Ленинграда

