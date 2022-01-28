В Майкопе Родину-мать поместили на рекламу пива

На улице около одного из кафе Майкопа разместили рекламирующий пиво стенд, сообщает телеканал «360».

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На нем изображен монумент Родина-мать с кружкой в руке. Реклама появилась в День снятия блокады Ленинграда. На рекламном щите нарисовали Родину-мать. В руку вместо военной присяги ей вложили бокал.

Жителей города такая реклама возмутила. За это представителям заведения в итоге пришлось извиняться.

Напомним, 27 января президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв блокады Ленинграда. Ранее в Летнем и Михайловском садах Санкт-Петербурга стартовали экскурсии, посвящённые годовщине снятия блокады Ленинграда

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ФОТО: wikipedia.org/Anastasia Galyamicheva
ТЕГИ:ПивоРеклама
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