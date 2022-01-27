Путин почтил память жертв блокады Ленинграда
Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв блокады Ленинграда, сообщает ТАСС.
Российский лидер возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его брат Виктор, умерший ребёнком во время блокады, что было установлено документами.
Также глава государства возложил венок к монументу «Мать-Родина».
Ранее в Летнем и Михайловском садах Санкт-Петербурга стартовали экскурсии, посвящённые годовщине снятия блокады Ленинграда, сообщает RT.
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