Володин сравнил блокаду Ленинграда с потерями США во Второй мировой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил число жертв блокады Ленинграда с совокупными потерями США и Британии в ходе Второй мировой войны, заявив, что потери России несравнимы с другими странами. Об этом он заявил в своем канале в Telegram.

«Жертвами стали почти миллион человек, большинство погибли от голода. Вдумайтесь: это больше, чем потери США и Британии вместе взятых за все годы Второй мировой войны», - напомнил спикер Госдумы.

Кроме того, Володин напомнил о самоотверженности жителей города, которые продолжали обеспечивать фронт, чтобы защитить страну, несмотря на голод и лишения.

27 января 1944 года советские войска полностью освободили Ленинград от блокады фашистскими войсками.

