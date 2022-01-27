Володин сравнил блокаду Ленинграда с потерями США во Второй мировой
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил число жертв блокады Ленинграда с совокупными потерями США и Британии в ходе Второй мировой войны, заявив, что потери России несравнимы с другими странами. Об этом он заявил в своем канале в Telegram.
«Жертвами стали почти миллион человек, большинство погибли от голода. Вдумайтесь: это больше, чем потери США и Британии вместе взятых за все годы Второй мировой войны», - напомнил спикер Госдумы.
Кроме того, Володин напомнил о самоотверженности жителей города, которые продолжали обеспечивать фронт, чтобы защитить страну, несмотря на голод и лишения.
27 января 1944 года советские войска полностью освободили Ленинград от блокады фашистскими войсками.
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