В Курской области проверят безопасность школ после ЧП с подростком

По его словам, власти и силовики также проверят работу ЧОПа «Содействие», с которой школы Курска заключили договоры. Хинштейн заявил, что этими вопросами займутся «детально и скрупулезно».

Врио губернатора также подчеркнул, что сегодняшнее происшествие не означает, что все курские школы никак не защищены, и родители должны быть уверены в безопасности своих детей.

Ранее сообщалось, что подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу Курска. Юноша разбил стекло, пострадавших нет. Инцидент произошел около 8 часов утра, дежуривший на входе охранник не сумел остановить ворвавшегося в здание молодого человека, передает «Радиоточка НСН».

