В Курской области проверят безопасность школ после ЧП с подростком

Руководство Курской области вместе с силовиками проверит обеспечение безопасности всех школ после инцидента с подростком, который ворвался с молотком в школу №54. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

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По его словам, власти и силовики также проверят работу ЧОПа «Содействие», с которой школы Курска заключили договоры. Хинштейн заявил, что этими вопросами займутся «детально и скрупулезно».

Врио губернатора также подчеркнул, что сегодняшнее происшествие не означает, что все курские школы никак не защищены, и родители должны быть уверены в безопасности своих детей.

Ранее сообщалось, что подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу Курска. Юноша разбил стекло, пострадавших нет. Инцидент произошел около 8 часов утра, дежуривший на входе охранник не сумел остановить ворвавшегося в здание молодого человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ШкольникиКурская Область

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