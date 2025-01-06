Во Владимире издевавшегося над учениками тренера спортшколы проверит СК
Во Владимире привлекут к уголовной ответственности оскорблявшего учениц и применявшего к ним насилие тренера секции по художественной гимнастике, сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу СКР.
Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин. В СМИ появилась жалоба матери одной из пострадавших. По ее словам, дочь пожаловалась на регулярные оскорбления со стороны тренера, а также применение насилия при помощи спортивного инвентаря. Речь идет о спортивной школе олимпийского резерва № 5. В качестве доказательства женщина привела аудиозапись одной из тренировок дочери, где тренер нецензурно высказался в адрес детей.
Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что большинство ведущих российских гимнасток согласились выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru