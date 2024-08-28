В Курской области ограничили въезд в город Курчатов

По его словам, решение было принято в связи с тем, что Вооружённые силы Украины не оставляют попыток проникнуть в город.

Он уточнил, что имеющие регистрацию жители Курчатова смогут свободно въезжать в город, а для работников, прописанных в других населённых пунктах предусмотрена возможность получения пропусков.

«Транспортные средства, осуществляющие транзитные перевозки и ранее перемещавшиеся по территории Курчатова, должны будут использовать альтернативные маршруты объезда», - написал Смирнов.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в случае внешнего воздействия на активную зону реактора Курской АЭС может произойти ядерный инцидент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

