В Курской области ограничили въезд в город Курчатов

Въезд в город Курчатов в Курской области, где находится Курская АЭС, ограничен из-за режима КТО. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

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По его словам, решение было принято в связи с тем, что Вооружённые силы Украины не оставляют попыток проникнуть в город.

Он уточнил, что имеющие регистрацию жители Курчатова смогут свободно въезжать в город, а для работников, прописанных в других населённых пунктах предусмотрена возможность получения пропусков.

«Транспортные средства, осуществляющие транзитные перевозки и ранее перемещавшиеся по территории Курчатова, должны будут использовать альтернативные маршруты объезда», - написал Смирнов.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в случае внешнего воздействия на активную зону реактора Курской АЭС может произойти ядерный инцидент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОграничение ДвиженияАЭСКурская Область

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