Пострадавшим от атак ВСУ в Курской области выплатили почти 1,5 млрд рублей
В Курской области за сутки было принято около трёх тысяч заявлений от пострадавших в результате атак Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, Уже отработаны более 20 тысяч заявлений.
«Всего выплаты получили порядка 70 тысяч человек на сумму 1,46 млрд рублей», - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что всего в Курскую область было доставлено более 3 300 тонн гуманитарных грузов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею об автоматических выплатах по 15 тысяч рублей пострадавшим жителям Курской области, сообщает «Свободная пресса».
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