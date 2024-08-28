Пострадавшим от атак ВСУ в Курской области выплатили почти 1,5 млрд рублей

По данным ведомства, Уже отработаны более 20 тысяч заявлений.

«Всего выплаты получили порядка 70 тысяч человек на сумму 1,46 млрд рублей», - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что всего в Курскую область было доставлено более 3 300 тонн гуманитарных грузов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею об автоматических выплатах по 15 тысяч рублей пострадавшим жителям Курской области, сообщает «Свободная пресса».

