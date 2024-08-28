Пострадавшим от атак ВСУ в Курской области выплатили почти 1,5 млрд рублей

В Курской области за сутки было принято около трёх тысяч заявлений от пострадавших в результате атак Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В Белгородской области увеличили размер выплат пострадавшим при атаках

По данным ведомства, Уже отработаны более 20 тысяч заявлений.

«Всего выплаты получили порядка 70 тысяч человек на сумму 1,46 млрд рублей», - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что всего в Курскую область было доставлено более 3 300 тонн гуманитарных грузов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею об автоматических выплатах по 15 тысяч рублей пострадавшим жителям Курской области, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/mchs_46
ТЕГИ:МЧС РФВыплатыПострадавшиеСпецоперацияКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры