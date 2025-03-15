Из Курской области эвакуировали 275 человек, включая 11 детей

Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезено 275 человек, включая 11 детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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По его словам, свыше 170 человек, эвакуированных из освобожденных населенных пунктов Курской области, размещены в ПВР.

Хинштейн подчеркнул, что все эвакуированные люди обеспечены спальными местами, едой, гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощью.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цель украинских сил при вторжении в Курскую область заключалась в нанесении ударов по мирным жителям, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Хинштейн
ТЕГИ:СпецоперацияЭвакуацияКурская Область

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