Из Курской области эвакуировали 275 человек, включая 11 детей

По его словам, свыше 170 человек, эвакуированных из освобожденных населенных пунктов Курской области, размещены в ПВР.

Хинштейн подчеркнул, что все эвакуированные люди обеспечены спальными местами, едой, гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощью.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цель украинских сил при вторжении в Курскую область заключалась в нанесении ударов по мирным жителям, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

