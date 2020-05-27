В Крыму ожидают резкого снижения цен на отдых

Цены на отдых в Крыму будут падать из-за пандемии коронавируса. Такую точку зрения высказала начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева.

Как сообщают «Вести Крым», она полагает, что в этом курортном сезоне ждать «богатого туриста» не стоит. Поэтому бизнесу предстоит подстраиваться под уровень дохода путешественников, которые всё же решат отправиться в Крым, и, как следствие, снижать цены на свои услуги.

Юлия Артемьева высказала мнение о том, что любой предприниматель должен подстраиваться под конъюнктуру рынка, отмечает RT.

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Ранее НСН писала, что отельерам Крыма не стоит ждать туристов из других регионов России до 1 июля. С таким заявлением выступил глава республики Сергей Аксенов, подчеркнув, что перспектив восстановления турпотока по России до указанного времени нет, отмечают «Новости Крыма».

Напомним, 12 мая в Крыму вступил в силу обязательный масочный режим – в общественных местах местные жители должны будут носить средства защиты. А несколькими днями ранее Сергей Аксенов сообщил, что отдыхающих из других субъектов РФ, скорее всего, на полуострове ждать не стоит – предстоящим летом в Крыму будет возможен только внутренний туризм.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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