Порошенко снова помечтал о возвращении Крыма Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

На эту мысль Порошенко натолкнул просмотр фильма Наримана Алиева "Домой", посвященного жизни крымско-татарской семьи. В своем youtube-канале политик отметил, что эта картина является ответом всем тем, кто "устал" от украинской позиции по данному вопросу и не верит в возвращение Крыма Украине.

Крым был возвращен в состав РФ в виде республики после референдума, проведенного в марте 2014 года. Жители полуострова воспользовались своим правом на самоопределение в соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков сообщил НСН, что Киеву не хватает смелости признать Крым российским.