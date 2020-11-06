В Кремле отреагировали на рекордный суточный прирост случаев COVID-19

Тенденция с распространением коронавирусной инфекции в России тревожная, эксперты прогнозируют рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что власти принимают необходимые меры, однако речь не идёт о локдауне.

«Меры регулирующего характера и каждый регион, учитывая свою специфику, принимает соответствующие решения», — добавил представитель Кремля.

Напомним, в России за минувшие сутки впервые зарегистрировали более 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – 20 582. Больше всего новых инфицированных выявили в Москве — 6 253 зараженных, далее следуют Санкт-Петербург и Подмосковье.