В Красноярском крае опровергли запрет покидать города

Пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса объяснила сообщения об ограничении выезда из городов. Там подчеркнули, что ни о каком закрытии населённых пунктов речь не идёт.

Как уточнили в пресс-службе областной администрации, изначальная цитата была приведена не точно, из-за чего и возникла путаница со словом «ограничение», передает Тайга.инфо.

Губернатор только поручил главам муниципалитетов принять меры по сокращению числа выездов жителей за пределы городов в рамках действующих полномочий, отмечает RT.

Между тем, ранее появилось сообщение, что в Красноярском крае жителям запретили покидать пределы городов. Такое распоряжение главам муниципалитетов якобы отдал губернатор региона Александр Усс в качестве превентивной мерой в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Исключения будут возможно только в случае необходимости неотложных поездок, передавало издание Ura.ru. Усс также поручил оказать помощь пожилым людям и хроническим больным в ситуации самоизоляции.

Губернатор призвал чаще призывать людей отказаться от походов в торговые центры и другие места массового скопления людей.

