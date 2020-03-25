Депутат: Отмена поездов - мера вынужденная, но не критичная

РЖД меняет периодичность движения некоторых поездов внутри России. Как поясняется на официальном сайте, на фоне коронавируса составы, на которые сейчас нет спроса, будут временно отменены. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты.

Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен заявил НСН, что в случае необходимости поезда вернут и никаких проблем с передвижением не будет.

«Да, государство является собственником РЖД, но это бизнес-структура и такими вопросами все-таки занимается самостоятельно. Люди сократили свои поездки и не только из-за коронавируса, но и из-за кризиса. Деньги больше тратятся на лекарства и продукты питания. Мне кажется, что в РЖД все это проанализировали и просчитали и приняли такое решение. Если обнаружится дефицит билетов, то ситуацию можно будет быстро поправить», - уверен собеседник НСН.

Всего изменения коснутся 31 поезда «дочки» РЖД - Федеральной пассажирской компании, в том числе курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, Челябинском и Омском, Пензой и Ряжском, Самарой и Казанью, а также «кругового поезда» Москва Киевская — Москва Павелецкая и некторых других.