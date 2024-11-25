В Красноярском крае число госпитализированных с отравлением детей выросло до 37
Число детей, которых госпитализировали с симптомами кишечной инфекции из школы Канска Красноярского края, увеличилось до 37. Об этом сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова.
«В Канске 37 детей госпитализировано, 15 амбулаторно», - сказала она в беседе с ТАСС.
Также Климова добавила, что госпитализировали пять взрослых. Других подробностей не приводится.
Ранее сообщалось, что были госпитализированы 34 ученика и три работника школы. По данным Канской межрайонной больницы, заболевание у детей протекает в легкой и средней степени тяжести. По данным ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, диагноз сальмонеллез был подтвержден лишь у одного ребенка. В школе были собраны и направлены на лабораторные исследования все необходимые пробы в пищевом блоке, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru