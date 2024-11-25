В Красноярском крае число госпитализированных с отравлением детей выросло до 37

Число детей, которых госпитализировали с симптомами кишечной инфекции из школы Канска Красноярского края, увеличилось до 37. Об этом сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова.

«В Канске 37 детей госпитализировано, 15 амбулаторно», - сказала она в беседе с ТАСС.