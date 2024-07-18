В КПРФ назвали имя Ельцина антонимом к слову «просветительство»
Просветительские центры нужно открывать, связывая их с периодами достижений СССР и России, заявил НСН член партии КПРФ Леонид Зюганов.
Просветительские центры нужно связывать не с именем экс-президента России Бориса Ельцина, при котором страна пришла в упадок, а с выдающимися лидерами и успешными периодами истории страны. Об этом НСН заявил член партии КПРФ, внук председателя партии Геннадия Зюганова Леонид Зюганов.
В четверг, 18 июля, в столице прошел митинг против открытия филиала «Ельцин-центра» в Москве. Его организатором стала партия КПРФ. Мероприятие прошло в формате встречи с избирателями на Малой Никитской улице. В акции поучаствовали десятки человек. Зюганов младший подчеркнул, что партия КПРФ выступает против открытия центров имени Ельцина, так как период его руководства был упадническим для России.
«Перспектива открытия еще одного «Ельцин-центра» самая реальная. У нас уже есть несколько «Ельцин-центров». Последнее десятилетие после распада СССР мы имели во главе страны такого человека, который привел ее к дефолту, к сокращению почти на 50% внутреннего ВВП, к закрытию 60% предприятий и спаду науки. Я думаю, здесь позиция КПРФ очевидна. Мы просто не понимаем, как должен просвещать такой центр. Если уж и делать так, то надо связывать центр с другими временами, например, когда мы первый раз полетели в космос или построили первый атомный ледокол. Тот же самый Иосиф Сталин строил от 1200 до 1800 заводов в год. А Ельцин одним махом закрыл около 20 тысяч заводов. Мне вообще кажется, что это слова антонимы – «просветительский» и Ельцин. Сейчас многие до сих пор с теплом вспоминают Советский Союз, несмотря на все помои, которые на него выливали разные пропагандисты», - рассказал он.
Зюганов отметил, что КПРФ проводит митинги, основываясь не на собственной политике, а на запросе общества.
«Те митинги, которые мы проводим, мы их делаем абсолютно правильно, исходя из запроса не только нашей идеологии, но и запроса населения», - подытожил депутат.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия в годы президентства Бориса Ельцина утратила значительную часть суверенитета, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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