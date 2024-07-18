В КПРФ назвали имя Ельцина антонимом к слову «просветительство»

В четверг, 18 июля, в столице прошел митинг против открытия филиала «Ельцин-центра» в Москве. Его организатором стала партия КПРФ. Мероприятие прошло в формате встречи с избирателями на Малой Никитской улице. В акции поучаствовали десятки человек. Зюганов младший подчеркнул, что партия КПРФ выступает против открытия центров имени Ельцина, так как период его руководства был упадническим для России.

«Перспектива открытия еще одного «Ельцин-центра» самая реальная. У нас уже есть несколько «Ельцин-центров». Последнее десятилетие после распада СССР мы имели во главе страны такого человека, который привел ее к дефолту, к сокращению почти на 50% внутреннего ВВП, к закрытию 60% предприятий и спаду науки. Я думаю, здесь позиция КПРФ очевидна. Мы просто не понимаем, как должен просвещать такой центр. Если уж и делать так, то надо связывать центр с другими временами, например, когда мы первый раз полетели в космос или построили первый атомный ледокол. Тот же самый Иосиф Сталин строил от 1200 до 1800 заводов в год. А Ельцин одним махом закрыл около 20 тысяч заводов. Мне вообще кажется, что это слова антонимы – «просветительский» и Ельцин. Сейчас многие до сих пор с теплом вспоминают Советский Союз, несмотря на все помои, которые на него выливали разные пропагандисты», - рассказал он.