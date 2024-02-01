«Подарил Путина»: Экс-глава протокола Кремля назвал главную заслугу Ельцина
Главная заслуга Бориса Ельцина в том, что он нашел себе преемника в лице нынешнего президента Владимира Путина, сказал НСН Владимир Шевченко.
Основная заслуга первого президента России Бориса Ельцина — в выборе в качестве преемника нынешнего главы государства Владимира Путина и во всех достижениях своего последователя. Об этом НСН заявил экс-глава службы протокола Ельцина Владимир Шевченко.
Ранее на могиле Ельцина, которому 1 февраля исполнилось бы 93 года, обнаружили цветы от Путина, экс-главы «Роснано» и спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса и зампреда Совбеза России, а также бывшего российского лидера Дмитрия Медведева. Об этом сообщил кремлевский пул РИА Новости. Шевченко пояснил, в чем, по его мнению, главная роль первого президента в истории России.
«Его ключевая роль в том, что он нашел себе преемника в лице Путина. Ельцин остановился на этом человеке, подарив нам нового президента. То, что сделал после него Путин, —главная заслуга Ельцина. То, что на могиле первого президента в этот день лежат цветы от Путина, Медведева и Чубайса, не говорит о том, что они его последователи. Просто эти люди работали вместе с ним», — сказал Шевченко.
Ранее сообщалось, что Ельцин считал, что Россия в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к блоку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru