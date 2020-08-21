В команде Ефремова замена

Актер, обвиняемый в совершении в состоянии опьянения ДТП, в результате которого погиб водитель другого автомобиля, допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент аварии. При этом он, правда, признал, что однозначно утверждать этого не может, но уверен на 90%: «У меня память про этот день фрагментарная. Как говорят в кино, монтаж "салатом". Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье. Более того, меня туда тащили», - заявил Ефремов.

В качестве аргумента в пользу этой версии он привел шрам на шее, который мог остаться от ремня безопасности. «Если я садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал ремень безопасности и накинул его себе на шею. Он всегда был пристегнут», - сказал он. Остававшийся на тот момент адвокатом Ефремова Эльман Пашаев добавил к этому, что в машине артиста в момент автоаварии мог кто-то сидеть на заднем сиденье.

Привел теперь уже бывший адвокат Михаила Ефремова и новые объяснения, почему актер сначала признал вину, а потом отказался от признания. На первом после ДТП допросе Ефремов признал себя виновным, так как был пьян и ничего не помнит, заявил Пашаев и просил суд заслушать показания эксперта, который обнаружил у Ефремова «органическое расстройство личности» на фоне «синдрома зависимости от алкоголя».