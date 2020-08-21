В команде Ефремова замена
Его адвокаты заявили об отводе судьи, а сам актер дал отвод адвокатам
Вполне резонный поворот произошел в деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. На заседании в Пресненском суде Москвы в пятницу актер сообщил, что намерен поменять своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизавету Шаргородскую:
«Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали. Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других посильнее. У меня есть знакомые адвокаты: Падва, Резник или Никольский. Я подумаю», - сказал Ефремов.
В связи с этим решением обвиняемого судья отложила заседание на 24 августа.
Но даже без решения Михаила Ефремова отказаться от адвокатов пятничное судебное заседание по уже сложившейся традиции не было скучным.
Актер, обвиняемый в совершении в состоянии опьянения ДТП, в результате которого погиб водитель другого автомобиля, допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент аварии. При этом он, правда, признал, что однозначно утверждать этого не может, но уверен на 90%: «У меня память про этот день фрагментарная. Как говорят в кино, монтаж "салатом". Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье. Более того, меня туда тащили», - заявил Ефремов.
В качестве аргумента в пользу этой версии он привел шрам на шее, который мог остаться от ремня безопасности. «Если я садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал ремень безопасности и накинул его себе на шею. Он всегда был пристегнут», - сказал он. Остававшийся на тот момент адвокатом Ефремова Эльман Пашаев добавил к этому, что в машине артиста в момент автоаварии мог кто-то сидеть на заднем сиденье.
Привел теперь уже бывший адвокат Михаила Ефремова и новые объяснения, почему актер сначала признал вину, а потом отказался от признания. На первом после ДТП допросе Ефремов признал себя виновным, так как был пьян и ничего не помнит, заявил Пашаев и просил суд заслушать показания эксперта, который обнаружил у Ефремова «органическое расстройство личности» на фоне «синдрома зависимости от алкоголя».
Вероятно, главным «блюдом» этого заседания должно было стать ходатайство защиты Ефремова об отводе судьи Елены Абрамовой. Его Эльман Пашаев обосновал тем, что суд удовлетворяет ходатайства адвокатов потерпевших, а его – отклоняет.
«Уважаемый суд, давайте тогда казним его и все. Мне Ефремов говорит, давай закончим это шоу, пусть выносят приговор. Мы не можем в таком составе рассматривать дело», - заявил Пашаев.
«Ходатайство удовлетворению не подлежит», - ответила судья Абрамова.
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