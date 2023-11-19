В Сибири 294 населенных пункта остались без света из-за урагана

В Алтайском крае энергетикам нужно восстановить несколько десятков линий. В Кузбассе зафиксированы нарушения по линиям напряжения 110 кВ.

В Хакасии аварийно восстановительные работы обещают завершить к обеду понедельника. Бригады работают на всех поврежденных участках.

Ураган с порывами ветра до 35 метров в секунду обрушился на Сибирь в воскресенье. В Новокузнецке и Кемеровской области погибли 58-летний мужчина и 60-летняя женщина, сообщает «Радиоточка НСН».

