В Сибири 294 населенных пункта остались без света из-за урагана

В Сибири из-за мощных порывов ветра без электричества остались 294 населенных пункта, сообщила компания «Россети» в своем Telegram-канале.

Почти 400 населенных пунктов Приангарья отключены от света из-за шторма

В Алтайском крае энергетикам нужно восстановить несколько десятков линий. В Кузбассе зафиксированы нарушения по линиям напряжения 110 кВ.

В Хакасии аварийно восстановительные работы обещают завершить к обеду понедельника. Бригады работают на всех поврежденных участках.

Ураган с порывами ветра до 35 метров в секунду обрушился на Сибирь в воскресенье. В Новокузнецке и Кемеровской области погибли 58-летний мужчина и 60-летняя женщина, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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