В Казахстане вслед за Киргизией могут ограничить доступ к TikTok
Казахстанские ведомства изучают возможность ограничения доступа в соцсеть TikTok, заявила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.
По ее словам, на сегодняшний день уже нужно заняться вопросом ограничения доступа к соцсети, потому что ею пользуются дети и потребляют неприличный контент.
Ранее социальная сеть TikTok частично перестала работать на территории Кыргызстана.
На минувшей недели Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать соцсеть TikTok на территории РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru