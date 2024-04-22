В Казахстане вслед за Киргизией могут ограничить доступ к TikTok

Казахстанские ведомства изучают возможность ограничения доступа в соцсеть TikTok, заявила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.

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По ее словам, на сегодняшний день уже нужно заняться вопросом ограничения доступа к соцсети, потому что ею пользуются дети и потребляют неприличный контент.

Ранее социальная сеть TikTok частично перестала работать на территории Кыргызстана.

На минувшей недели Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать соцсеть TikTok на территории РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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