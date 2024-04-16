В России предложили заблокировать TikTok

В обращении говорится, что данное решение позволит российским платформам VK Видео», Yappy, «Дзен» и другим «нарастить свою аудиторию до 30 млн человек».

«Профессиональное сообщество получит больше подписчиков на отечественных площадках, а значит, больше возможностей для заработка», - отметили в АППСИМ.

Уточняется, что Роскомнадзор рассмотрит обращение до 8 мая.

Ранее TikTok запретили в американском штате Монтаны. Соответствующий закон подписал губернатор региона Грег Джанфорте, сообщает RT.

