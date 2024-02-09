В Казахстане вернули масочный режим

Масочный режим вновь ввели в медицинских учреждениях Казахстана, при этом гражданам рекомендовали носить защитные маски в местах массового скопления людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление за подписью главного санитарного врача республики Айжан Есмагамбетовой.

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«Обеспечить использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков», — указано в документе об усилении мер по предупреждению распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.

Жителям Казахстана также рекомендовали использовать маски в аэропортах и на вокзалах, в торгово-развлекательных центрах, театрах и кинотеатрах, в банках, на рынках и во всех видах транспорта.

Между тем заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что в регионах РФ при необходимости будут вводить масочный режим.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Защитная маскаКазахстан

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