В Иваново застрелен мужчина

В Иваново правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели мужчины, которого, по предварительным данным, застрелили на улице, сообщает УМВД по региону.

Под Псковом неизвестный застрелил мужчину в машине

Полиция и специалисты следственного комитета работают на месте гибели человека. Преступление было совершено на улице Кузнецова. Там погиб 32-летний мужчина. На месте работают сотрудники аппарата Управления уголовного розыска, эксперты-криминалисты, руководство Фрунзенского отдела полиции.

Ранее уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» завели в Тюменской области по факту гибели несовершеннолетнего от огнестрельного ранения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИвановоСтрельба
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