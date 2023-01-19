В Иваново застрелен мужчина

Полиция и специалисты следственного комитета работают на месте гибели человека. Преступление было совершено на улице Кузнецова. Там погиб 32-летний мужчина. На месте работают сотрудники аппарата Управления уголовного розыска, эксперты-криминалисты, руководство Фрунзенского отдела полиции.

Ранее уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» завели в Тюменской области по факту гибели несовершеннолетнего от огнестрельного ранения.

