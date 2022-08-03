Под Псковом неизвестный застрелил мужчину в машине

Неизвестный застрелил мужчину, находящегося в машине в Псковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК по региону.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По предварительным данным, выстрел был произведен из огнестрельного оружия. Мужчина был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. На месте работает следствие.



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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Псковская Область
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