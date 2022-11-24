Житель Тюменской области на охоте застрелил восьмилетнего сына

В сообщении говорится, что трагедия произошла в Сладковском районе. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По информации источника РИА Новости в силовых структурах, инцидент произошёл 23 ноября. 40-летний мужчина взял с собой на охоту сына 2013 года рождения и случайно выстрелил в него, думая, что целится в зверя.

Ранее в Ленинградской области работник Глебычевского лесничества во время охоты застрелил егеря, спутав его с кабаном, сообщают «Невские новости».

