Житель Тюменской области на охоте застрелил восьмилетнего сына
Уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» завели в Тюменской области по факту гибели несовершеннолетнего от огнестрельного ранения, сообщает пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
В сообщении говорится, что трагедия произошла в Сладковском районе. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
По информации источника РИА Новости в силовых структурах, инцидент произошёл 23 ноября. 40-летний мужчина взял с собой на охоту сына 2013 года рождения и случайно выстрелил в него, думая, что целится в зверя.
Ранее в Ленинградской области работник Глебычевского лесничества во время охоты застрелил егеря, спутав его с кабаном, сообщают «Невские новости».
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- Житель Тюменской области на охоте застрелил восьмилетнего сына
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru